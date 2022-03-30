بنك كريدي أجريكول مصر يفتتح فرعه الجديد بـ 6 أكتوبر

الأربعاء 30/مارس/2022 - 01:12 م

احتفل بنك كريدي أجريكول مصر بافتتاح فرعه الجديد في مول "بالم ستريب" بمدينة السادس من أكتوبر كخطوة جديدة في إطار استراتيجيته من أجل التوسع في مناطق جديدة وواعدة والوصول إلى جميع العملاء، حيث جرى الافتتاح التجريبي لفرع بالم ستريب في ديسمبر 2021 ، وهو الفرع 82 من شبكة فروع كريدي أجريكول الموزعة والمنتشرة على نطاق واسع في أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن كريدي أجريكول يقدم من خلال الفرع الجديد تجربة رقمية كاملة متميزة وشاملة لجميع عملائه، حيث يعتمد الفرع المبتكر الجديد مفهوم "banki Store" الذي يعمل على التوازن بين الخدمات الرقمية والاستشارات البنكية تحت شعار "100% رقمي 100 % بشرى" وبهذا فإن الفرع الجديد يُجسد إحدى القيم الرئيسية لكريدي أجريكول، وهي تحقيق الفائدة للمجتمع وأن يكون البنك الأقرب لعملائه.

تتميز فروع "banki Store" المبتكرة بتحسين العمليات من أجل تقليل استخدام الورق وضمان سرعة الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاطلاع على كشوف حساباتهم وتعاملاتهم على الهواتف المحمولة والأجهزة المختلفة التي تعمل بنظام iOS أو Android مع الحصول على الدعم الكامل للتسجيل في خدماتنا الرقمية.

ويكرس موظفو خدمة العملاء مزيدًا من الوقت لتعزيز العلاقة طويلة الأمد مع العملاء وتزويدهم بحلول مالية مثالية ومخصصة لجميع مشاريعهم بما في ذلك التمويل العقاري.

ويعد الفرع الجديد في مول بالم ستريب تتويجاً لجهود كريدي أجريكول نحو الشمول المالي من خلال تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية والأنشطة الرقمية المفعلة لمختلف شرائح المجتمع.

وصرح ﮀون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، "لا يزال الاتجاه العالمي نحو الشمول المالي والرقمنة ودعم العملاء يتسارع في مصر ويحظى بدعم قوي من البنك المركزي المصري. وتشهد البنوك وشركات الخدمات المالية تحولًا مستمرًا لتظل قادرة على المنافسة في مواجهة تحديات السوق والتقنيات المبتكرة ومتطلبات العملاء المتغيرة باستمرار".

وأضاف: "انطلاقًا من هدفنا بأن نكون من بين أفضل البنوك في مصر، فإننا نعمل على تطوير خدماتنا المصرفية وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستوى من الخبرة وإرضاء العملاءبالإضافة إلى التحول الرقمي، نحن نعمل على تقديم تجربة مصرفية متميزة تعتمد على أن يكون البنك الأقرب لعملائه ولتقديم أفضل الحلول المالية في إطار الاستجابة لمتطلباتهم واستباق احتياجاتهم، ومن ثم فإن افتتاح فرع "banki Store" المبتكر والجديد في بالم ستريب هو دليل على نمونا المستمر وتطوير خدماتنا في مصر واستعدادنا لتطوير العلاقات المستدامة مع العملاء في منطقة واعدة مثل السادس من أكتوبر ".

وتابع: "نحن نسعى جاهدين لنكون دائمًا في المقدمة ونقدم خدمات جديدة لتلبية احتياجات العملاء وقيادة التحول الرقمي وتحقيق النمو المستدام. ولا يوجد دليل أقوى على مساعينا لتحقيق هذا الهدف من نجاحنا في زيادة عدد العملاء المستخدمين للخدمات الرقمية بنسبة 22٪، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في المعاملات الرقمية بنسبة 44٪ للأفراد، و113٪ للشركات".

من جانبه قال ولي الدين لطفي نائب العضو المنتدب لقطاع الأعمال في كريدي أجريكول إن " نجحنا فى توسعة نطاق تغطية شبكة ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك وزيادة عددها من 190 إلى 250 ماكينة في عام 2021 لتنفيذ استراتيجيتنا الرقمية وتعزيز جهود الوصول إلى العملاء في المحافظات المختلفة. و بناء على دراسة جغرافية تم تشغيل هذه الماكينات في المناطق التي لا تتوفر بها أى ماكينات صراف آلى من اجل تعزيز تجربة العملاء ودعم الشمول المالي بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري.

وأضاف لطفي: "كريدي أجريكول مساهم فعال في الاقتصاد المحلي، والبنك ملتزم بدعم تنمية المجتمع المصري والحفاظ على البيئة".

جدير بالذكر أن اختيار كريدي أجريكول لموقع الفرع الجديد جاء بعد إجراء دراسة للسوق من الناحية الجغرافية لتحديد الفجوات الجغرافية التي بها إمكانات تجارية كبيرة. حيث يقع الفرع في قلب مدينة السادس من أكتوبر ضمن منطقة تتمتع بإمكانات تجارية هائلة وتحيط به ثلاث جامعات خاصة، ويمثل فرع بالم ستريب مول الاختيار الأمثل، حيث يتميز موقعه الجغرافي بكونه الأفضل والأقرب من مجموعات كبيرة من العملاء والشركات.

ويعد فرع Store banki المبتكر في بالم ستريب هو الفرع رقم 15 ضمن شبكة فروع كريدي أجريكول البالغ عددها 82 فرعا، و قد تم إطلاق مفهوم banki Store بنهاية عام 2018، ويأتي ضمن استراتيجية البنك لتوسيع نطاق وجوده في المناطق الحضرية.

ويهدف هذا المفهوم بشكل أساسي إلى زيادة رضا العملاء وخدمة المجتمع من خلال تقديم خدمات وحلول مبتكرة بهدف الوصول بالخدمات المصرفية لأكبر عدد من العملاء والعمل المستمر لتحقيق ارضائهم.