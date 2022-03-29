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الثلاثاء 29 مارس 2022
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ليبيا: نتطلع إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير سوق العمل

وزير العمل والتأهيل
وزير العمل والتأهيل في لبيبا، علي العابد الرضا
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قال وزير العمل والتأهيل في لبيبا، علي العابد الرضا، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات الثنائية مع الإمارات علاقة تاريخية أخوية وطيدة، معربا عن عن تطلعة للاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال تطوير سوق العمل.

وأضاف الرضا - وفق لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن القمة العالمية للحكومات تؤسس لصناعة مستقبل العالم من خلال استشراف الحياة مع التكنولوجيا واستعراض التحديات التي تواجه أنماط العمل والفرص الوظيفية التي تشهد تطورا كبيرا نتيجة للتطور التكنلوجي، لافتا إلى أن العالم سيشهد في الفترة القريبة المقبلة زيادة في الفرص الوظيفية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجي والبلوك تشين ما يتطلب تغيرا عاجلا في وسائل التعليم وتفير متطلبات سوق العمل.

ويشارك علي العابد الرضا في الاجتماع السنوي العشرين التابع لجامعة الدول العربية للتنمية البشرية المنعقد على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي لمناقشة آليات التنمية الإدارية للموظفيين.

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لبيبا علي العابد الرضا الامارات التكنولوجيا