الباحثة هند أبو إسماعيل تحصل على درجة الماجستير في تطوير الموهبين

الإثنين 28/مارس/2022 - 11:01 م

حصلت الباحثة هند محمد عبدالوارث أبو إسماعيل، على درجة الماجستير، بتقدير ممتاز من جامعة السادات، عن رسالتها بعنوان عنوان "تطوير الموهبين بمديريات التربية والتعليم بمصر في ضوء متطلبات تحقيق الميزة التنافسية".

وتعد الرسالة من الرسالات المهمة التي تهتم بالموهبين وتطويرهم بمديريات التربية والتعليم، في ضوء متطلبات تحقيق الميزة التنافسية.

تشكلت لجنة المناقشة والحكم من كل من، الدكتورة نهلة عبدالقادر هاشم ، أستاذ التربية ورئيس قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية بجامعة عين شمس، الدكتورة السيدة محمود إبراهيم، أستاذ الإدارة التربوية وسياسات التعليم بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، الدكتورة منى محمد الحرون، أستاذ أصول التربية ورئيس قسم التربية ووكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب بجامعة السادات، الدكتور زهير السعيد حجازي ، أستاذ أصول التربية ورئيس قسم التربية السابق بكلية التربية بجامعة السادات.