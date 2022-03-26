محافظ قنا يفتتح فرع البنك الزراعي المصرى المطور بفرشوط

السبت 26/مارس/2022 - 04:02 م

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت ، افتتاح فرع البنك الزراعي المصري المطور بمركز فرشوط والذي تم تطويره وفق أحدث النظم المصرفية لتلبية احتياجات العملاء ، رافقه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة والنائب محمد عزت القاضي عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية وعدد من عملاء البنك الزراعي المصرى وأهالي مركز فرشوط .



وأكد محافظ قنا أن افتتاح فرع البنك الزراعي المطور بفرشوط يأتي ضمن الأولوية التي يعطيها البنك لتطوير فروعه بقري المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» لتوفير الخدمات المصرفية والتمويلية لسكان الريف بهدف تحسين جودة الحياة في القرى ورفع وتحسين مستوى معيشة سكانها، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن محافظة قنا تضم 57 فرعا للبنك الزراعي موزعة على كافة مراكز وقرى المحافظة وتم الإنتهاء من تطوير 4 فروع كبرى وجاري حاليا تطوير 42 فرعا .



وأضاف الداودي أن البنك الزراعي المصري له تجارب ومبادرات رائدة في توفير البرامج التمويلية المتنوعة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة قنا منها على سبيل المثال إحلال السيارات الكبود إلى ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين ، و برنامج " باب رزق " لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر ، و دعم وتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ، وتمويل المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث من خلال منح قروض للمزارعين بفائدة ميسرة.

من جانبه أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن افتتاح فرع البنك المطور بفرشوط هو واحد من قائمة طويلة من الفروع التي يقوم البنك بتطويرها وإعادة افتتاحها ضمن خطة التطوير الشاملة التي يشهدها البنك بالإضافة إلى التوسع في إنشاء فروع جديدة للوصول بكافة خدماته التمويلية والمصرفية لكافة أنحاء الجمهورية وبذلك يكون البنك الزراعي المصري من أفضل البنوك في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي ، بإدخال شرائح جديدة من المواطنين الى الجهاز المصرفي للدولة.

وأوضح أن تطوير الفروع لا يقتصر فقط على الانشاءات الجديدة وتوحيد الشكل الخارجى والتصميمات الداخلية والأثاث للمبنى فحسب، بل يمتد إلى تطوير البنية التكنولوجية للبنك لتستوعب التطورات المتلاحقة في أساليب تقديم الخدمات المصرفية على المستويين المحلي والعالمي ، وتكون قادرة على مواكبة كافة المستجدات المصرفية، كما يستهدف البنك بناء علامة تجارية مميزة تساهم فى تغيير الصورة الذهنية القديمة لدى العملاء والجمهور بشكل عام والوصول لعملاء جدد وفقا للخطط التوسعية للبنك والتي تستهدف الوصول بخدماته المصرفية والتمويلية لما يقرب من 35 مليون عميل بكاف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلي أن كافة فروع البنك التي يتم تطويرها يراعى فيها كافة المتطلبات الخاصة باتاحة الخدمات المصرفية وتيسير حصول ذوي الهمم عليها ،بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية لهؤلاء العملاء.