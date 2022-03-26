وكيل الأزهر ينعى نقيب المحامين

السبت 26/مارس/2022 - 02:02 م

نعى فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الذي وافته المنية اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره جلسة مرافعة بمحكمة إمبابة.

ودعا وكيل الأزهر الحضور، خلال كلمته بمؤتمر كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر "الآفاق الشرعية والقانونية للتحول الرقمي- الواقع والمأمول"، إلى الوقوف دقيقة حداد، والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، مثمنا جهوده في خدمة وطنه ودينه ودفاعه عن الحق والعدالة ومساندته لحقوق المظلومين والمحتاجين.

وتقدم وكيل الأزهر بخالص العزاء لأسرة المغفور له -بإذن الله- والسادة المحامين وكل طلابه وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه جنات النعيم، إنا لله وإنا إليه راجعون.