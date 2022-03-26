محافظ قنا يشهد حفل البنك الزراعي المصري لتيسير زواج 100 فتاة ضمن مبادرة حياة كريمة

السبت 26/مارس/2022 - 02:21 م

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل البنك الزراعي المصري لدعم تيسير زواج الفتيات والأسر الأكثر احتياجا في إطار مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، وذلك بقاعة السندريلا بمدينة قنا، بحضور السيد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى وحازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والنائب السيد منوفي والنائب العمدة مبارك ، والنائب محمد أحمد الجبلاوي والنائب محمد طايع والنائبة سحر صدقي والنائبة رحاب الغول والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب والنائب طارق رسلان والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضوا مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الجمعيات وكبار العملاء بالبنك والاسر الأولى بالرعاية.

ثمن محافظ قنا جهود البنك الزراعي المصري في تنفيذ العديد من المبادرات في محافظة قنا كمبادرة إحلال السيارات الكبود إلى ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لملاك السيارات وسداد مديونات الأمهات الغارمات وتطوير البنية التحتية للزراعة بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن مبادرة تيسير زواج الفتيات للأسر الأكثر إحتياجا تهدف الى تقديم يد العون والمساعدة للفتيات المقبلات على الزواج من ابناء الأسر الأولى بالرعاية لمواجهة ظاهرة ارتفاع التكاليف في نفقات الزواج والحد من آثارها السلبية كما أنها تعد فرصة نموذجية لتواصل الأجيال وتعزيز المودة والألفة، حيث إن بناء الأسرة السعيدة يُشكل خير ضمان لتعزيز الأمن والطمأنينة والاستقرار في ربوع الوطن، كما قدم شكره و تقديره لقيادات البنك الزراعي المصري لمساهمته الفعالة في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا.

كما أثنى النائب أشرف رشاد على جهود البنك الزراعي المصري في دعمه للفلاح المصري وتوفير حياه كريمة له، وكذا مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي للقري الاكثر احتياجا والطفرة التنموية التي شهدها قطاع الزراعة وذلك في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى أن البنك يقوم اليوم بدعم 100 فتاة، وذلك بتقديم 3 أجهزة لكل عروسة (ثلاجه، بوتاجاز . غسالة) حيث قامت مديرية التضامن بقنا ببحث اجتماعي لتحديد 100 أسرة مستحقة بمراكز محافظة قنا التسعة، مشيرا إلى أن البنك سيقدم الدعم للمائة أسرة لمساعدتهم على البدء في مشروعات خاصة بهم للارتقاء بمستوى معيشتهم ومساعدتهم في تسويق منتجات مشروعاتهم.

ولفت إلى أن البنك يضع كافة الإمكانيات لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ستغير وجه الحياة الريفية وتحسن مستوي معيشة سكان القري وخلق فرص العمل وتحقيق الشمول المالي بالإضافة الي تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأضاف بأن البنك يتوسع حاليا في دعم المشروعات المتناهية الصغر من خلال مبادرة "باب رزق" وهي من أحدث البرامج التمويلية التي أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرا لدعم و تمويل المشروعات متناهية الصغر لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري لمساعدتهم على إطلاق اعمالهم بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي.

وأشاد بالتعاون الكبير من الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا في كافة مجالات التنمية بالمحافظة التي ينفذها البنك، لافتا أن البنك ينفذ عدد من القوافل التوعوية والتنموية تجوب قرى حياة كريمة للتوسع في إتاحة الشمول المالي وتعزير المبادرات الرئاسية مثل ما تم في قرية المراشدة ومركز الوقف انطلاقا من مسئولينا المجتمعية كما ندعم جهود مؤسسات المجتمع لتوفير الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة وأدمية تليق بالمواطن المصري.

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