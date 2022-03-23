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الأربعاء 23 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

سرقة ميدالية "بوجبا" الذهبية الخاصة بالتتويج بكأس العالم 2018

بوجبا
بوجبا
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أعلن النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، تعرضه لسرقة الميدالية الذهبية الخاصة به من التتويج بكأس العالم 2018 ضمن مسروقات أخرى خلال حادث سطو على منزله الأسبوع الماضي.

وتعرض منزل "بوجبا" للسطو يوم 15 مارس الجاري خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد.

وقال بوجبا في تصريحات لجريدة "لوفيجارو" الفرنسية: اختفت المجوهرات الخاصة بوالدتي وميدالية كأس العالم.

وأضاف نجم منتخب فرنسا أن ما أصابه بالذعر هو وجود أطفاله في المنزل خلال الواقعة وأن زوجته كانت تشعر بالصدمة على مدار أيام، أهم شيء أن الطفلين بخير.

ويتواجد بوجبا حاليا في صفوف منتخب فرنسا لخوض مباراة ودية أمام كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل وأخرى أمام جنوب أفريقيا الثلاثاء.

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مانشستر يونايتد الميدالية الذهبية التتويج بكأس العالم 2018 وتعرض منزل بوجبا