السيسي وقرينته يشاهدان عروضًا فنية في حفل تكريم المرأة والأم المثالية

الأربعاء 23/مارس/2022 - 01:02 م

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، عروضًا فنية خلال احتفالية المرأة المصرية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لعام 2022، وحصلت وجيدة الديداموني إبراهيم من محافظة الشرقية على المركز الأول، بينما حصلت سميرة أحمد من سوهاج على المركز الثاني، وجاءت محافظة قنا في المركز الثالث حصلت عليه إقبال فايز لبيب.

كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالي: سهير عبدالسلام علي محمد الأولى على محافظة المنوفية، وميرفت عويضة ميخائيل عويضة الأولى على محافظة بورسعيد، وفاطمة إسماعيل محمد الصيفي الأولى على محافظة البحيرة، ورباب عبد الحي عوض عبد الحافظ الأولى على محافظة كفر الشيخ، ونجلاء محمد الخضري الأولى على محافظة القاهرة، وهناء محمد عبد العزيز بسيوني الأولى على محافظة الغربية، وأميمة محمد محمد الخواص الأولى على محافظة الإسماعيلية، وعليه عبد الهادي أبو الليل عبد الرحمن الأولى على محافظة أسيوط، وهدى محمد علي يونس الأولى على محافظة الجيزة، وصفاء أحمد صابر حفني الأولى على محافظة الأقصر.

وجاءت سنية عبده عبده أبو العلا الأولى على محافظة الدقهلية، وحيات إبراهيم مغنم سليمان الأولى على محافظة شمال سيناء، وبرنسات لطفي أحمد عمر الأولى على محافظة دمياط، وسهير فكرى عبد المطلب درويش الأولى على محافظة القليوبية، وحمدية عبد السلام أمين الأولى على محافظة بني سويف، و وداد محمد أحمد عبد المولى الأولى على محافظة السويس، وفاطمة خميس علي حسن الأولى على محافظة مرسى مطروح، ونصرة محمد إسماعيل جاد الأولى على محافظة البحر الأحمر، وأمل حسين محمد السيد دياب الأولى على محافظة المنيا، وأمل أمين علي طه الأولى على محافظة أسوان، وتوتو محمود محمد قطامش الأولى على محافظة الوادي الجديد، وحنان كامل السيد حسن الأولى على محافظة الفيوم، وسامية أحمد عبد السلام خلاف الأولى على محافظة جنوب سيناء، وآمال محمد أحمد فرغلي الأولى على محافظة الإسكندرية.