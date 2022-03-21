إطلاق 50 كائنا فطريا مهددا بالانقراض بالسعودية

الإثنين 21/مارس/2022 - 06:47 م

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين عن إطلاق 50 كائنا فطريا مهددا بالانقراض بالتعاون بين هيئة تطوير محمية محمد الإمام عبد العزيز بن محمد والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمملكة.

وبحسب جريدة "الشرق الأوسط" السعودية ، شملت الكائنات المهددة بالانقراض التي تم إطلاقها 30 ظبي ريم و20 من المها الوضيحي.



ولفتت الصحيفة إلى أن هذه العملية جرت ضمن برنامج المركز الوطني الخاص بتنمية الحياة الفطرية.

ويهدف البرنامج إلى إعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في المناطق الطبيعية داخل المملكة.

ويقوم البرنامج على استعادة التنوع الحيوي وتعزيز التوازن البيئي المستدام الذي يعد من أهداف رؤية المملكة 2030 والجهود العالمية للحفاظ على البيئة.

وينفذ المركز أبحاثاً تتعلق بظروف عيش الظباء والمها وتنقلاتها لتوفير معلومات عن التوقيت الجيد وتركيبة المجموعات المخطط إطلاقها بالمحميات بشكل دوري، ويتابع المركز ويرصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام التقنيات الحديثة لتعقب المجموعات الفطرية وتوثيق المعلومات المتعلقة بكل محمية وجمع البيانات وفهم الممكنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية في البيئة البرية.