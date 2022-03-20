المؤبد لعامل قتل جاره لخلافات مالية في السلام

الأحد 20/مارس/2022 - 09:25 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد ٢٥ عامًا، على عاطل، لاتهامه بقتل جاره بمنطقة السلام لخلافات مالية بينهما.

بدأت الواقعة في منتصف يوليو الماضي، بنشوب مشادة كلامية بين المتهم ويدعى ع. أ، ٤٥ سنة، والمجني عليه ويدعى ا. ك، ٤٣ سنة، مقيمان بذات العنوان، وتطورت المشادة بينهما لاشتباك بالأيدي سقط على أثرها المجني عليه قتيلا، وفر المتهم هاربا، على الفور أبلغ الأهالي قسم شرطة أول السلام بالواقعة، وحضر فريق من المباحث الجنائية والنيابة العامة لمحل الواقعة، لفحص الجثة وكشف ملابسات الحادث.

وأكد شهود العيان أن المتهم والمجني عليه تربطهما علاقة جيرة وصداقة قديمة، إلا أنه قبل الواقعة بحوالي ٥ أيام فوجئ الأهالي بنشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، بسبب مديونية للمجني عليه على المتهم ومطالبته له بالسداد، غير أن المتهم حاول المماطلة والتهرب من دفع قيمة المبلغ، مما دفع المجني عليه للاستعانة بعدد من الأهالي بالمنطقة ممن تربطهم معرفة مسبقة بالمتهم وتوجه بهم إلى منزل المتهم لمطالبته بسداد مبلغ ٢٥٠٠ جنيه قيمة دين للمجني عليه لدى المتهم.

الأمر الذي أثار غضب المتهم وانهال بالسباب على المجني عليه قائلا: "بتفضحني قدام الناس طيب ملكش حاجة عندي واللي عندك اعمله".. ورد عليه المجني عليه: "أنت لسة شوفت فضايح أنا هخليك تسيب المنطقة بفضيحة"، وتطورت المشادة بينهما لاشتباك بالأيدي لولا تدخل الجيران للفض بينهما.

وفي يوم الواقعة تجددت الاشتباكات بينهما واستغل المتهم ذهاب المجني عليه إلى منزل أهل زوجته فاستوقفه بالشارع ودار بينهما حديث لمدة قاربت النصف ساعة ليخرج سلاحا أبيض ويوجهه باتجاه المجني عليه ويوجه له عدة طعنات متفرقة وسقط المجني عليه غارقا وسط بركة من الدماء وفر المتهم هاربًا.

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة ألقي القبض على المتهم أثناء محاولته الاختباء لدى أحد أقاربه بمنطقة المطرية.