عطر الأحباب يحتفي بذكرى الكاتب الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد بثقافة ديروط

السبت 19/مارس/2022 - 04:13 ص

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان ليلة أدبية جديدة ضمن فعاليات برنامج "عطر الأحباب" للاحتفاء بالكاتب الراحل الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، وذلك بمكتبة الطفل والشباب بديروط بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي.

بدأت فعاليات بكلمة ترحيبية للتأكيد على أن النهضة الأدبية في كل أمة هي دليل رقيها وعنوان تطورها وتقدمها، وقدم الدكتور سعيد أبو ضيف الذي أدار اللقاء نبذة تعريفية عن تاريخ الكاتب الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، بينما تحدث الشاعر والروائي حمدى البطران عن مسيرة الراحل متناولاً حياته وعلمه وأسلوبه الهادئ المتزن فى النقاش كما تحدث عن كتاباته وعن اختياره للوزارة والفترة التى تولى فيها الوزارة، وطالب بإطلاق اسم د. شاكر على أحد الشوارع الكبرى بمدينة ديروط.

وأضاف الأديب الروائي فراج فتح الله كلماته عن د.شاكر ككاتب موسوعي كتب فى علم النفس وأدب الطفل والترجمة وغيرها وله دراسات فى العديد من المجالات، كما تحدث عن نشأته فى ديروط ودراسته بكلية الآداب بالقاهرة وعمله خارج مصر والمدة التى تولى فيها وزارة الثقافة والتى لم تتجاوز 150 يوما وتحدث عن فكره الرائد فى تسويق الثقافة، ثم تحدث د. سعيد حامد عن ذكرياته مع د. شاكر واللقاء الأول بينهما وتحدث عن خلقه وتواضعه وتشجيعه للأصوات الأدبية وللأدباء المبتدئين وتناول الحديث حول كتاباته ودراساته الأكاديمية وبعض القضايا الأدبية التى كانت محور اهتمامه طوال حياته.

واختتمت فعاليات الملتقى ببعض التوصيات بأن يتم إطلاق إسم الكاتب الراحل على أحد شوارع مدينة ديروط، وأيضاً على إحدى مكتبات قصور الثقافة، وأعلن محمد النجار رئيس مجلس مدينة ديروط موافقته على إطلاق اسم الوزير الراحل على أحد شوارع مدينة ديروط تكريماً لمسيرته وعطاؤه في مجال الأدب

اختتمت مكتبة الطفل والشباب بديروط معرض "بداية" للفن التشكيلي لمجموعة من الموهوبات وهن الفنانة فاتن مصطفى والفنانة الاء جمال والفنانة منار اسامه والذي استمر علي مدار ثلاثة أيام متتالية بقاعة المعارض بثقافة ديروط.

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