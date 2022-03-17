أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 17 مارس 2022

الخميس 17/مارس/2022 - 05:10 م

سجل سعر الدولار مساء اليوم الخميس 17 مارس 2022 استقرارا ملحوظا في البنوك المصرية الحكومية والخاصة بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري، وسط أنباء عن قيام الحكومة بالتواصل مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، فيما تتوقع مؤسسات دولية إتجاه البنك المركزي المصري لتحريك سعر الدولار حيث يذيد عن سعرة بنحو 15%وفقا للمؤسسات الدولية.

سعر الدولار في البنك المركزى المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزى المصري 15.65 جنيه للشراء. 15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري،15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"، 15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.68 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي بنحو 15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وبلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي نحو 15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

وبلغ سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 15.67 جنيه للشراء. و15.76 جنيه للبيع.