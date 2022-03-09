برلماني : تحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا من أجل الوطن

الأربعاء 09/مارس/2022 - 12:37 م

قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن يوم الشهيد هو تقدير واعتزاز بكل البطولات والتضحيات التي قدمها رجال وابطال قواتنا المسلحة والشرطة المصرية.

واضاف نصر الله خلال تصريحات له اليوم الاربعاء، الذي يواكب ذكرى يوم الشهيد والذي يوافق ٩ مارس من كل عام ، أن أبطالنا قدموا أرواحهم فداء للوطن من أجل الدفاع عن تراب مصر، موجها التحية لارواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وطالب عضو مجلس النواب، جموع المصريين بالالتفاف حول الدولة المصرية وعدم الانصياع خلف أي شائعات تتردد من حين لآخر هدفها النيل من بلدنا وزعزعة الاستقرار ، مؤكدا أن بلدنا مستقرة بفضل القيادة السياسية الحكيمة التي لولاها لكنا كدول أخري انهارت ولم تعود كما كانت قائلا: تحيا مصر دائما وابدا.

وقدم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وجميع ضباط وجنود الجيش المصري ورجال الشرطة المصرية وجميع المصريين بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، مؤكدا أن مصر قادرة على مواجهة كافة التحديات واستكمال تحقيق الإنجازات والحفاظ على الدولة المصرية التي ضحى من أجلها الشهداء على مدار التاريخ.