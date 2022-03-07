وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشهد تخريج أربع دفعات من برنامج القيادة للتميز الحكومي.. صور

الإثنين 07/مارس/2022 - 08:26 م

شهدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، تخريج ٤ دفعات لبرنامج القيادة للتميز الحكومي "كينجز كوليدج"، بحضور الدكتورةشريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور غادة هويدي، عميد مشارك في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة دينا وفا، المدير التنفيذي بكلية شئون العالمية والسياسة العامة الجامعة الأمريكية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن البرنامج يأتي ضمن الشراكة الثلاثية التي تم توقيعها عام 2019 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجامعتين من أرقى الجامعات؛ الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكينجز كوليدج بلندن.

وتابعت “السعيد”، أن التحديات التي فرضتها العديد من الأزمات تقود إلى تغييرات جذرية على جميع الجبهات، موضحة أن أحد المكونات الرئيسية للمرونة المستدامة، والتنمية المستقبلية، هو الإدارة العامة سريعة الاستجابة والفعالة والتي تتمحور حول الخدمة.

وأكدت أهمية وجود قطاع عام نشط ليكن فعالًا عبر المجالات الرئيسية وهذا ما تتطلبه العولمة والابتكار والتحول الأخضر، بالإضافة إلى الاتجاهات الجيوسياسية.

وأوضحت أن الاتجاه غير المسبوق للتغيرات التكنولوجية لا يتعلق فقط بالخدمات الرقمية، متابعه أن التحدي الرئيسي يتمثل في ابتكار طريقة العمل، مؤكده أن التطور الذي تقوم به الحكومة فيما يتعلق بالخدمات الرقمية قد ساهم في تقليص الفجوة بشكل أساسي خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكدت حرص الحكومة على الاستثمار في الكوادر المحلية، لتبادل الخبرات، موضحة أهمية إنشاء أنظمة جديدة وتطوير ثقافة جديدة للإدارة العامة.

وفي ختام كلمتها وجهت السعيد كلمة للخريجين قائلة:" تذكر دائمًا أنك مفتاح لدعم حكومتنا فى تقديم خدمة جيدة لشعبنا، وهذه مسؤولية كبيرة"، معربه عن ثقتها في بذل الخريجين الجهد في خدمة دولتهم.