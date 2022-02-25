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الجمعة 25 فبراير 2022
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داليا عبد الرحيم
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العالم

الكرملين: بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكرانى

زيلينسكي وبوتين
زيلينسكي وبوتين
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ( الكرملين ) دميتري بيسكوف اليوم الجمعة  أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكرانى.
وقال بيسكوف، فإن الوفد الروسي سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الكرملين.
وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "أعلن زيلينسكي عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا في البداية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرض من العملية هو مساعدة جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، بما في ذلك نزع السلاح من أوكرانيا وهذا، في الواقع، هو جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد".
من جانب آخر لفت بيسكوف إلى أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أكد للرئيس بوتين أن مينسك ستكون مستعدة لتهيئة جميع الظروف اللازمة لعملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: "تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف اليوم مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي أكد بدوره أنه سيكون على استعداد لتهيئة جميع الظروف اللازمة لوصول الوفود، وضمان سلامتهم".
 

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