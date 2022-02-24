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الخميس 24 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. اختبار القيصر.. هل سقطت هيبة "الناتو" في كييف ؟

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 24 فبراير 2022، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اختبار القيصر.. هل سقطت هيبة "الناتو" في كييف ؟

مصر تدعو لتغليب الحوار لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: الوضع صعب جدا

إلغاء مطارات في روسيا وأوكرانيا ومولودوفا.. وإلغاء الرحلات

استمرار إقامة سائحي أوكرانيا وروسيا بالفنادق حتى عودتهم إلى بلادهم

معدلات إيجابية.. السيسي: مصر تجاوزت الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار عامين

"دراسات الشرق الأوسط بباريس" يرحب بالعقوبات الأمريكية على شبكة دولية تمول الحوثيين

عبدالرحيم علي: القرار خطوة في الطريق الصحيح وننتظر تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي

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جريدة البوابة الحرب الروسية الاوكرانية السيسي عبدالرحيم علي البوابة نيوز