اقرأ غدًا في «البوابة».. اختبار القيصر.. هل سقطت هيبة "الناتو" في كييف ؟

الخميس 24/فبراير/2022 - 08:57 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 24 فبراير 2022، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اختبار القيصر.. هل سقطت هيبة "الناتو" في كييف ؟

مصر تدعو لتغليب الحوار لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: الوضع صعب جدا

إلغاء مطارات في روسيا وأوكرانيا ومولودوفا.. وإلغاء الرحلات

استمرار إقامة سائحي أوكرانيا وروسيا بالفنادق حتى عودتهم إلى بلادهم

معدلات إيجابية.. السيسي: مصر تجاوزت الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار عامين

"دراسات الشرق الأوسط بباريس" يرحب بالعقوبات الأمريكية على شبكة دولية تمول الحوثيين

عبدالرحيم علي: القرار خطوة في الطريق الصحيح وننتظر تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي