اقرأ غدًا في «البوابة».. اختبار القيصر.. هل سقطت هيبة "الناتو" في كييف ؟

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 24 فبراير 2022، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
اختبار القيصر.. هل سقطت هيبة "الناتو" في كييف ؟
مصر تدعو لتغليب الحوار لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية
رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: الوضع صعب جدا
إلغاء مطارات في روسيا وأوكرانيا ومولودوفا.. وإلغاء الرحلات
استمرار إقامة سائحي أوكرانيا وروسيا بالفنادق حتى عودتهم إلى بلادهم
معدلات إيجابية.. السيسي: مصر تجاوزت الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار عامين
"دراسات الشرق الأوسط بباريس" يرحب بالعقوبات الأمريكية على شبكة دولية تمول الحوثيين
عبدالرحيم علي: القرار خطوة في الطريق الصحيح وننتظر تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي