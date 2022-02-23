الأعلى للإعلام يطلق “هاشتاج” لدعم مصر فى مباراتي السنغال

الأربعاء 23/فبراير/2022 - 05:36 م

كشف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، أنه سيتم إطلاق “هاشتاج” لدعم مصر فى مباراتي السنغال بالجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يومي 25 و29 مارس المقبل في الدور الحاسم بتصفيات مونديال قطر 2022.

وعقد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام جلسة مع النقاد الرياضيين لمناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي اليوم الاربعاء.

وأعلن “جبر” عن تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات الخاصة بمدونة سلوك الإعلام الرياضي وتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأعلن عن 3 توصيات رئيسية خرج بها اللقاء وسيتم إضافتها لمدونة سلوك الإعلام الرياضي، التوصية الأولى تتمثل فى عدم التجريح وعدم التعرض للحياة الشخصية أما التوصية الثانية ستتمثل في مواجهة الكتائب الإلكترونية فيما تتعلق التوصية الثالثة بضرورة التأهيل والتدريب الجيد للعاملين في مجال الإعلام الرياضي.

من جانبه أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أن الإعلام مهنة إبداعية ولكن القضية الرئيسية هي كيفية الوصول بالعاملين بها للالتزام علي الشاشة وعند ممارسة هذا العمل.

وأضاف أنه لا ينبغي أن نترك الجمهور لمنصات السوشيال ميديا وهذا الأمر ينبغي أن يتم أخذه فى الاعتبار داخل مدونة سلوك الإعلام الرياضي وأن مباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم باتت مشروعا قوميا، ويجب أن يتبني المجلس الأعلي للإعلام مبادرة للتعاون بين كل القنوات الرياضية لعمل بث أو رسالة مشتركة في هذين اللقاءين.