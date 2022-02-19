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السبت 19 فبراير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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حوادث وقضايا

بسبب الطقس.. المرور يضع رقم للأغاثة المرورية

الادارة العامة للمرور
الادارة العامة للمرور
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قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور بالدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي اعطال او حوادث لا قدر الله والدراجات البخارية والاوناش وسيارات الدفع الرباعي علي الطرق  والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والاقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار اول بأول عن حالة الطرق ويتم الاتصال برقم الإغاثة (01221110000) وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً علي سلامتهم .

وجاء ذلك في اطار التواجد المروري الفعال والجدي علي الطرق السريعة في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وأمطار على الطرق السريعة والساحلية تحت اشراف اللواء خالد العزب مساعد الوزير لقطاع المرور الحماية المدنية.

 

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