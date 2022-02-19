بسبب الطقس.. المرور يضع رقم للأغاثة المرورية

السبت 19/فبراير/2022 - 02:31 م

قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور بالدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي اعطال او حوادث لا قدر الله والدراجات البخارية والاوناش وسيارات الدفع الرباعي علي الطرق والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والاقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار اول بأول عن حالة الطرق ويتم الاتصال برقم الإغاثة (01221110000) وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً علي سلامتهم .

وجاء ذلك في اطار التواجد المروري الفعال والجدي علي الطرق السريعة في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وأمطار على الطرق السريعة والساحلية تحت اشراف اللواء خالد العزب مساعد الوزير لقطاع المرور الحماية المدنية.