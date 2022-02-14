أهم النصائح للوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية فى فصل الشتاء

الإثنين 14/فبراير/2022 - 08:33 م

نعانى هذا العام من شتاء شديد البرودة بحسب ما ورد عن هيئة الأرصاد الجوية هو شتاء لم تشهده مصر منذ التسعينيات، بعض الناس تتأثر ببرودة الجو مما يشكل عائقا فى ممارسة حياتها اليومية ولاسيما مرضى القلب، فانخفاض درجة الحرارة تتسبب فى كثير من الأحيان فى حدوث أزمة قلبية.

إذ يؤدى انخفاض درجات الحرارة إلى تقلص الشرايين مما يسبب ارتفاع ضغط الدم للمحافظة على حرارة الجسم وهو مجهود مضاعف للقلب والأوعية الدموية به.

فعندما تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة على مقياس الحرارة، تزداد مخاطر الإصابة بنوبة قلبية ٢ ٪، وذلك لأنه حينما يكون الطقس باردًا فنظام الجسم يعمل بكل طاقاته لمحاربة الانخفاض والحفاظ على درجة حرارة الجسم عند ٣٧ درجة مئوية، من خلال خفقان القلب بشكل أسرع، لذلك تزيد حاجته إلى الأوكسجين نظرًا لقلة من تدفق الدم.

ومن خلال عيادتنا يقدم الدكتور محمد غلاب استشارى أول القلب والباطنة بعض النصائح للوقاية من النوبات القلبية فى فصل الشتاء.

خلال أشهر الشتاء من المهم الاستمرار فى نمط حياة صحى للقلب، كما ينبغى علينا طوال العام القيام بالأمور الآتية:-

١) الحفاظ على نظام غذائى صحى للقلب والقيام بالتمارين الرياضية المنتظمة والحد من التوتر.

٢) إدارة عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكرى والكولسترول غير الطبيعى والتدخين.

٣) احم نفسك من درجات الحرارة والعناصر الباردة عن طريق ارتداء عدة طبقات من الملابس وارتداء الملابس المناسبة. وتعتبر درجة حرارة الجسم غير كافية فقط لتأمين القلب ولكن ينبغى أيضًا الحفاظ على درجة حرارة الغرفة أعلى من ٢٠ درجة مئوية.

٤) إذا كان لديك بالفعل مرض فى القلب والأوعية الدموية، تجنب الأنشطة الشاقة وخصوصًا أثناء انخفاض الحرارة الملحوظ أو فى فترة الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة.

٥) تجنب شرب سوائل دافئة والخروج مباشرة بعدها.

٦)العناية بتدفئة الرأس والقدمين.

٧) إذا شعرت بضيق فى التنفس أو عدم الراحة فى الصدر خاصة مع النشاط اطلب العناية الطبية على الفور لاستبعاد وجود مشكلة فى القلب أو الأوعية الدموية