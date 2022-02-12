بالفيديو.. منتجات الأقطان المصرية تستعيد ريادتها

السبت 12/فبراير/2022 - 12:42 م

تشهد الفترة المقبلة تدشين عدد من الفروع التجارية المخصصة لتسويق وبيع منتجات الأقطان المصرية الجديدة تزامنا مع استمرار تطوير وتحديث المصانع الجديدة بتكلفة 21 مليار جنيه.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "منتجات الأقطان المصرية تستعيد الريادة".

وسيتم الانطلاق من السوق المحلي إلى العالمية بحسب وزارة قطاع الأعمال العام والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس خلال إحدى شركاتها الجديدة لتسويق وبيع منتجات القابضة للغزل.

بداية مشروع التسويق الجديد بدأ اسم جديد كشعار للمنتجات الجديدة والتي من المنتظر أن تواكب أفضل المنتجات العالمية وأحدث خطوط الموضة بما يساهم في استعادة القطن المصري مكانته العالمية مجددا ورفع قيمة وحجم المبيعات محليا.

من جانبها أعلنت الحكومة عن تفاصيل أخر مستجدات افتتاح 3 فروع للبيع المحلي وأولها في أبريل المقبل، بعدما جهزت إحدى الشركات المصرية عددا من النماذج وعينات الإنتاج من المنتجات الجديدة وبخاصة في قطاع المفروشات والمنسوجات المنزلية، بالإضافة إلى الأدوات الجديدة المستخدمة في تعبئة وعرض المنتجات تحت العلامة التجارية الجديدة.