اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 7 فبراير 2022

الإثنين 07/فبراير/2022 - 02:00 ص

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد وفى نشرة منتصف الليل 7 فبراير 2022 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

17 ألف منشأة تعمل تحت مظلة غرفة الصناعات الغذائية

https://www.albawabhnews.com/4519315

حسني هاني عمر رئيسًا تنفيذيًا لـ"عامر جروب"

https://www.albawabhnews.com/4519036

"كيان إيجيبت" تعلن فتح باب الحجز على سيارات سكودا

https://www.albawabhnews.com/4519147

وزيرة التضامن تفتتح 50 قاعة حضانة للطفولة المبكرة بالوادي الجديد

https://www.albawabhnews.com/4519148

وعود وتحذيرات من الواقع الجديد في ندوة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة

https://www.albawabhnews.com/4519111

"إيدك دبي 2022" يحقق مبيعات قياسية قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار دولار

https://www.albawabhnews.com/4519088

القباج: تطوير 1061 منزلًا تحت مظلة «سكن كريم» في المرحلة الأولى من "حياة كريمة" - صور

https://www.albawabhnews.com/4519064

