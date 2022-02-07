اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 7 فبراير 2022

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد وفى نشرة منتصف الليل 7 فبراير 2022 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:
17 ألف منشأة تعمل تحت مظلة غرفة الصناعات الغذائية
https://www.albawabhnews.com/4519315
حسني هاني عمر رئيسًا تنفيذيًا لـ"عامر جروب"
https://www.albawabhnews.com/4519036
"كيان إيجيبت" تعلن فتح باب الحجز على سيارات سكودا
https://www.albawabhnews.com/4519147
وزيرة التضامن تفتتح 50 قاعة حضانة للطفولة المبكرة بالوادي الجديد
https://www.albawabhnews.com/4519148
وعود وتحذيرات من الواقع الجديد في ندوة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة
https://www.albawabhnews.com/4519111
"إيدك دبي 2022" يحقق مبيعات قياسية قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار دولار
https://www.albawabhnews.com/4519088