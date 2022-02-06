وزيرة التضامن تفتتح 50 قاعة حضانة للطفولة المبكرة بالوادي الجديد

الأحد 06/فبراير/2022 - 05:32 م

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، 50 قاعة حضانة للطفولة المبكرة بمحافظة الوادي الجديد للأطفال من عمر يوم حتى 4 سنوات، والتي أجرت مؤسسة مصر الخير عمليات التطوير الهندسي والتجهيزات التعليمية، في إطار دعم الوزارة لتطوير الحضانات في العديد من المحافظات لتقديم خدمة متميزة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة فضلا عن استخدام أحدث الأساليب في بناء قدرات ومهارات العاملين بالحضانات، كذلك العاملين بالوحدات والإدارات الإجتماعية وفقا لأحدث الإستراتيجيات التربوية.

وحضر الافتتاح اللواء أركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمهندس أحمد علي مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، ومحمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك خلال تفقد وافتتاح الوزيرة للعديد من مشروعات تنموية بمحافظة الوادي الجديد.

من جانبه أشار اللواء أركان حرب محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، إلى التعاون الدائم مع مؤسسة مصر الخير بكافة المجالات لرفع العبء عن الفئات المستحقة وتحسين جودة الحياة، معرباََ عن شكره وتقديره لهذا الدور الذي تقوم به المؤسسة كشريك استراتيجي في خطط وجهود التنمية على أرض المحافظة.

وأكد الزملوط، على التطلع لاستكمال المراحل القادمة من المشروع والذي يهدف إلى توفير بيئة تعليمية وتربوية ملائمة للأطفال وخاصة بالقرى والمناطق النائية بالمحافظة من خلال تطوير ورفع كفاءة دور الحضانات بها.

من جانبه قال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن الحضانات التي تم تطويرها تقع في 8 قري بمركزي الخارجة وباريس، منوها أنه من المخطط استكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير حضانات الطفولة المبكرة في باقي مراكز وقرى المحافظة.

وكشف رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير عن استهداف المؤسسة تطوير وتأهيل 200 قاعة حضانة بمحافظة الوادي الجديد، مشيراً إلى قيام المؤسسة مسبقا بتطوير وافتتاح عدد 300 قاعة حضانة في 7 محافظات.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور علاء صادق، مدير مشروع الطفولة المبكرة بمؤسسة مصر الخير عن أن المؤسسة تقوم حاليا بتطوير عدد 100 قاعة حضانة بمحافظتي أسيوط والدقهلية، منوها إلى أنه من المخطط افتتاحهم بنهاية شهر يونيو القادم.

وأوضح صادق، أنه بذلك يصل إجمالي عدد قاعات الحضانات التي قامت مؤسسة مصر الخير بتطويرها بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي إلى 450 قاعة حضانة تقدم خدماتها التربوية والتعليمية لما يقارب من 7800 طفل في المرحلة العمرية تحت 4سنوات، موزعة على 113 قرية في 9 محافظات.