كاف: روح الفراعنة ليس لها مثيل هي أشياء تتوارث عبر الأجيال

الإثنين 31/يناير/2022 - 02:35 م

القى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على تأهل المنتخب الوطنى إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا فى المباراة التى جمعتهما أمس باستاد “أحمدو أهيدجو”.

وضرب منتخب مصر موعدا مع الكاميرون أصحاب الأرض فى نصف النهائى باللقاء الذي سيقام يوم الخميس المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موقع “تويتر” فيديو لتصدى أبو جبل للكرة وعلق بعبارة: جبل اسمًا وفعلًا .. محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر حافظ على تعادل الفراعنة أمام المغرب بهذا التصدي المتقن في الدقائق الأخيرة من ربع نهائي

ونشر تغريدة أخرى مع صور احتفالات المنتخب وكتب عليها: هي أشياء تتوارث عبر الأجيال، روح الفراعنة ليس لها مثيل.

جبل اسمًا وفعلًا ⛰️



محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر حافظ على تعادل الفراعنة أمام المغرب بهذا التصدي المتقن في الدقائق الأخيرة من ربع نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🧤#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 pic.twitter.com/2F62MuqI0N — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 31, 2022

وطالب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، لاعبي الفراعنة بغلق صفحة الاحتفالات بالفوز على المغرب، والتأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا من أجل الاستعداد لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل.

ويلتقي المنتخب بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، نظيره الكاميرون، صاحب الأرض والجمهور، فى التاسعة مساء الخميس المقبل في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وكشف مراسل قنوات “أون تايم سبورت” المرافق لبعثة المنتخب في الكاميرون، عبر برنامج "صباح أون تايم" أن كارلوس كيروش أنهى الاحتفالات في معسكر الفراعنة بعد التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف، وطالب المدير الفني لاعبي المنتخب بضرورة التركيز في اللقاء القادم أمام الكاميرون.

والتقى المنتخبان في 27 مباراة سابقة بمختلف البطولات بين ودية ورسمية، شهدت تفوق المنتخب المصري في 15 لقاءً، بينما فاز المنتخب الكاميروني في 6 مواجهات، وحسم التعادل نتيجة 6 لقاءات.

سجل لاعبو الفراعنة 33 هدفا فيما استقبلت شباك المنتخب الوطني 20 هدفا.

وفي بطولة كأس الأمم الإفريقية، لعب منتخبنا الوطني مع الكاميرون في 10 مباريات سابقة، الفوز كان حليف الفراعنة في 4 مباريات، وخسر 4 مباريات، وحسم التعادل مباراتين بينهما، سجل المصريين 11 هدفا واستقبلت شباكه 9 أهداف.