مبادرة وزارتي الأوقاف والثقافة "حق الطفل" تحوز إعجاب الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الأحد 30/يناير/2022 - 08:32 م

في إطار مبادرة حق الطفل وفي إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة تستمر اليوم الأحد 30 يناير 2022م فعاليات مبادرة "حق الطفل" التثقيفية بالصالة المخصصة للأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين ، والتي حازت انتباه وإعجاب وإقبال عدد كبير من الأطفال ، وبمشاركة كبار كتاب الأطفال المشاركين في إصدارات سلسلة (رؤية) للنشء ومجلة الفردوس وقد شارك بفعاليات المبادرة اليوم الكاتب الكبير الأستاذ/ أحمد سويلم من خلال كتاب "القفز فوق الصعاب" ، وتضمن اللقاء فاصل بفيلم تربوي ، وحكايات من مجلة الفردوس.

وخلال الفعالية أكد الكاتب الكبير الأستاذ/ أحمد سويلم أن مبادرة "حق الطفل" تولي الطفل اهتمامًا غير مسبوق ، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف نجحت في تقديم ثقافة دينية سمحة صحيحة بوسائل عصرية لأطفالنا ، حيث قدمت زادًا معرفيًّا صحيحًا متكاملًا ، يسهم في التكوين الثقافي العام لأبنائنا وبناتنا وبخاصة النشء.

وقد أكدت الدكتورة / هدى حميد معوض مساعد مدير عام المكتب الإعلامي ومنسق مبادرة "حق الطفل" أن المبادرة نجحت في تقديم عدد كبير من الفعاليات والتي تسهم في وضع لبنة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالطفل وحقه في الوعي والتثقيف من خلال تبسيط إصدارات الوزارة من سلسلة رؤية للنشء، وكذلك المحتوى المتنوع من مجلة الفردوس، إضافة إلى إصدارات الوزارة المرئية من فيديوهات (علم طفلك) الإلكترونية.

وعلى هامش الفعاليات تم تكريم الكاتب الكبير الأستاذ أحمد سويلم على المشاركة الفاعلة في مبادرة "حق الطفل" وإهدائه شهادة تقدير ، ونسخة من كتاب : "القفز فوق الصعاب" بطريقة برايل.

