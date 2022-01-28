كرمها الرئيس السيسي .. وفاة الحاجة فهيمة أشهر متبرعة لـ"تحيا مصر"

الجمعة 28/يناير/2022 - 09:57 ص

توفيت فجر اليوم الجمعة، الحاجة فهيمة على السيد أكبر معمرة بالشرقية عن عمر يناهز 109 أعوام.

وحقق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمنية الحاجة فهيمة، أكبر معمرة فى الشرقية، وذلك بعد طلبها مقابلته والتبرع بـ30 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك خلال احتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس فى عام 2019.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة، بمركز كفر صقر.

ومما يذكر للحاجة فهيمة ، رحمها الله ، أنها رغم ظروف مرضها، كانت تحرص على التوجه إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتها، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وأنه لابد من الوقوف خلف القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإستكمال مسيرة البناء والتنمية، ودعت لمصر قيادة وشعبا أن يحفظها الله من كل مكروه وسوء.