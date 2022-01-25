ads
الثلاثاء 25 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى

الطريق الدائرى
الطريق الدائرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى فى المسافة من مطلع البحر الأعظم حتى منزل المعادى ، الأمر الذى يستلزم غلق منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى كورنيش المعادى للقادم من المنيب على أن يكون البديل أمام حركة سير المركبات المنزل المتجه إلى أثر النبى ، وذلك لمدة شهر إعتباراً من الساعة  6 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 .

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .

 

الطريق الدائري المعادى الخدمات المرورية