خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى

الثلاثاء 25/يناير/2022 - 06:35 م

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى فى المسافة من مطلع البحر الأعظم حتى منزل المعادى ، الأمر الذى يستلزم غلق منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى كورنيش المعادى للقادم من المنيب على أن يكون البديل أمام حركة سير المركبات المنزل المتجه إلى أثر النبى ، وذلك لمدة شهر إعتباراً من الساعة 6 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .