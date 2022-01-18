عمرو عثمان: إعلاء مصلحة المواطن الأهم في صناعة العقار

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 11:06 م

قال المهندس عمرو عثمان، خبير عقاري، إن قطاع التسويق العقارى في مصر أصبح لا غني عنة حالياً في القطاع العقاري خاصة بالنسبة لشركات الاستثمار والتطوير العقاري.

وأضاف، أن القطاع العقاري قطاع اقتصادي ضخم حالياً من أهم مصادر الدخل القومي للاقتصاد الوطني ويشغل 100 ألف صناعة أخري وأيدي عاملة بشكل أكبر من خلال قطاع التشييد والبناء.

وتابع الخبير العقاري: العلاقة بين المطور والمسوق العقاري اختلفت بشكل جذري وأصبحت وطيدة بشكل أكبر وإعلاء مصلحة المواطن والعميل هي الأهم حالياً في صناعة العقار المصري.

وأضاف ، إن قطاع العقارات في مصر يشهد حالة مختلفة والإقبال من قبل المستثمرين علي تنفيذ المشروعات العقارية أصبح كبيراً مما جعل قطاع العقارات خلال آخر 3سنوات هو القطاع الذي يقوم التنمية الاقتصادية في مصر.

وأكد الخبير العقاري، أن القطاع العقاري يشهد تطوراً كبيراً كل عام ولايزال يمثل قاطرة التنمية فى مصر ويقود زيادة معدلات النمو، خلال العشر سنوات الماضية، مشيراً إلى أنه رغم ما واجهته الدولة من ثورتين وجائحة فيروس كورونا المستجد، فإن أداء القطاع واصل تحسنه وأثبت أنه مخزن للقيمة.

وأردفأن تصريحات ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم عن قوة الاقتصاد المصري واعتزامه مواجهة أي تحديات مستقبلية نظرة تفائلية للقطاع العقاري وطمانة لكل العاملين والمستثمرين والمطورين العقاريين .