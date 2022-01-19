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الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

فيديو جراف.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأربعاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما تنشط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فيما تضطرب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتتراوح سرعات الرياح بين 60 و70 كيلومترًا في الساعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

- هيئة الأرصاد الجوية توقعات هيئة الأرصاد الجوية خبراء هيئة الارصاد الجوية وتحذر هيئة الارصاد الجوية