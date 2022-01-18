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الثلاثاء 18 يناير 2022
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سياسة

نواب ونائبات قادمات: توجيهات الرئيس بتعيين 30 ألف مدرس سنويا خطوة مهمة

ناهد شاكر
ناهد شاكر
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أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر  رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن التوجيهات التى أعلنها الرئيس السيسى اليوم بالبدء فى إجراءات تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، خطوة هامة للغاية على طريق استكمال مشروع تطوير وتحديث العملية التعليمية، مشيرة إلى أن العدد الذى أعلن عنه الرئيس سيمثل حلا جذريا للنقص الحاد فى أعداد المدرسين.

وأوضحت فى تصريحات اليوم، أنه خلال السنوات الأخيرة كان واضحا أن أكبر عقبة تقف فى طريق مشروع تطوير التعليم هو العجز فى أعداد المدرسين

وأضافت أنه في تقديري أن العجز في أعداد المدرسين هو السبب الرئيسي في الانتقادات التى سمعناها طوال الفترة الماضية لمشروع تطوير التعليم نظرا لأن أهم حلقة فى المنظومة هى المعلم".

وتوقعت تحقيق نقلة نوعية هامة فى مسار العملية التعليمية بعد تنفيذ توجيهات الرئيس، حيث تدخل فى الوقت المناسب، وأن الأمر لم يكن ليحل إلا بتدخل من هذا النوع.

الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيين 30 ألف مدرس