بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تطوير المرسى السياحي بالقرنة

السبت 08/يناير/2022 - 09:36 م

واصل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، جولاته الميدانية الموسعة، اليوم السبت، وتفقد عدد من المشروعات داخل مدينة القرنة غرب المحافظة، في إطار متابعة تنفيذ العمل بالمشروعات التنموية والخدمية والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات.

رافق محافظ الأقصر، العميد علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفي مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت الجولة، بتفقد المرسي السياحي غرب الأقصر ووجه المحافظ بتطوير المرسي ورفع كفاءته وتجديده، وواصل المحافظ جولته بتفقد عملية تأهيل ترعه ضوة بمدينة القرنة بطول 4 كيلو و100 متر، والتي بدأ العمل بها في شهر أكتوبر الماضي ومن المقرر إنهاؤه يونيو المقبل بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 10 مليون و 43 ألف جنيه، كما تفقد أعمال تبطين ترعة الرياينة بطول 14 كم عند منطقة حاجر الضبعية، حيث وجه محافظ الأقصر بإعداد الدراسات اللازمة لاستغلال أعمال التبطين لتوسعة طريق المسار السياحي الغربي بداية من فم الترعة عند منطقة حاجر الضبعية حتى مدخل طريق كوبري البغدادي.

واستكمل جولته، بتفقد سير العمل بمستشفي القرنة وتابع مستوي الخدمات المقدمة للمرضي واستمع لمطالب الأهالي والمواطنين ووجه الأطباء ببذل كل الجهد لخدمة المواطنين.

واستأنف المحافظ جولته، بمتابعة مشروعات رصف طريق قنا - أسوان الزراعي عقب الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي تمهيدا لرصف الطريق، كما تفقد طريق 6 أكتوبر المؤدى إلى مدينة القرنة الجديدة بداية من كوبري القباوي، مرورا بالحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة الجديدة ووجه بإعادة تأهيل الحديقة في مدخل مدينة القرنة الجديدة.

كما تفقد أعمال تطوير ساحة انتظار تمثالي ممنون بالبازارات الجديدة بعدد 17 بازار وعدد 2 نقطة أمن ومركز معلومات، استكمالا لمشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر تمهيدا لتشغيلها.

وفي وقت سابق، تفقد المحافظ سوق الحرفيين والمحلات والباكيات التي من المقرر تخصيصها للمتدربات على الحياكة والتطريز ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك) التي أطلقتها وزارة القوى العاملة لتدريب عدد كبير من الفتيات بمحافظة الأقصر، حيث يتم تخصيص عدد من المحلات مجانا لمدة عام بسوق الحرفيين بالقرنة للفتيات، اللاتي حصلن على الدورة التدريبية في الحياكة والتطريز، وتحرير عقود لهن وفي حالة نجاح الفكرة سيتم تأجير هذه المحلات لهن بأجر رمزي.

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