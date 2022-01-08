محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بقوص ضمن حياة كريمة

السبت 08/يناير/2022 - 01:02 م

تفقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، سير العمل بخطوط طرد ومحطة رفع صرف صحي قرية الخرانقة التابعة لمركز قوص، وذلك في إطار متابعته الدورية للمشروعات التي يجري تنفيذها ضمن أعمال المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري، والتى تعد الثوب الجديد للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

رافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة و شاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن توسعات مشروع الصرف الصحي بمركز قوص تخدم ٩ قري هي ( حجازة قبلى - حجازة بحرى - شنهور - الكلالسة - المسيد - المعري - المخزن - عباسة - الخرانقة) كما يجري حاليا الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثالثة من توسعات محطة معالجة مشروع الصرف الصحي بمركز قوص بطاقة ٢٤ الف م٣ / يوم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف الداودي أن الفترة القادمة سوف تشهد تغير جذري على المستويين الكمي والكيفي في جودة الخدمات المقدمة وهو ما يوكده حجم الأعمال التي يجري تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف القطاعات الخدمية