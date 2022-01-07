أجواء إغلاق 2020 تعود إلى الصين.. حصار شيان بعد تفشى أوميكرون

الجمعة 07/يناير/2022 - 09:30 م

منذ أيام، دخل سكان شيان، العاصمة الصينية القديمة، البالغ عددهم ١٣ مليون نسمة، يومهم الرابع عشر من الإغلاق. وفرضت المدينة قيودًا مشددة فى ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١، وسط أسوأ تفشى لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» فى الصين منذ عام ٢٠٢٠.

وبصرف النظر عن عدد قليل من العمال الأساسيين، لا يمكن للمقيمين مغادرة منازلهم إلا لعدد محدود جدًا من متاجر البقالة. ويوجد حوالى ١٨٠٠ شخص مصابين بحالات كورونا المؤكدة فى الحجر الصحى المركزى.

واعتبارًا من يوم السبت الماضى، كان هناك أكثر من ٤٢٠٠٠ على اتصال وثيق بالمصابين. فيما لم يتم تأكيد ما إذا كانت أى من الحالات هى متحور أوميكرون، لكن بالنظر إلى سرعة تفشى المرض، يبدو ذلك ممكنًا. وأثبتت عمليات الإغلاق الوبائى فعاليتها بشكل خاص فى الصين لعدة أسباب.

ويعيش معظم الصينيين فى المناطق الحضرية فى مجمعات مسورة مع مبان سكنية كبيرة، مع نقاط دخول وخروج يمكن التحكم فيها. وغالبًا ما يكون للقرى الريفية طريق واحد فقط للخروج.

وحتى قبل عام ٢٠٢٠، كانت الدولة قد نفذت البنية التحتية للمراقبة من أجل السيطرة السياسية، باستخدام تكنولوجيا تتراوح من الكاميرات البسيطة إلى التعرف على الوجه. وتعتمد المدن الصينية على العديد من الأشخاص لتنفيذ عمليات الإغلاق، بما فى ذلك الشرطة، و chengguan (أفراد الأمن الذين ينفذون اللوائح، وغالبًا ما يضايقون الباعة الجائلين)، ولجان السكان. كما فرضت الصين إجراءات حجر صحى مركزية، حيث يقيم مرضى كورونا «كوفيد١٩»، وأولئك الذين تعرضوا للفيروس فى منشآت خاضعة للإشراف.

وكان الحجر الصحى المركزى جزءًا حيويًا من نجاح إغلاق عام ٢٠٢٠، ما قلل بشكل كبير من انتشار الأسر. وتسبب حجم الإغلاق فى Xian فى مشاكل كبيرة، ما أدى إلى ظهور صيحات صغيرة ولكنها غاضبة من السكان المحليين عبر الإنترنت، تتمحور عادة حول محلات البقالة.

وتشبه العديد من القصص من Xian تلك الموجودة فى الأسابيع الأولى من عمليات الإغلاق فى يناير وفبراير ٢٠٢٠. ويعد الغذاء هو القضية الرئيسية. عادة ما يُسمح لأحد أفراد الأسرة بتشغيل البقالة كل يومين، ولكن معظم المتاجر مغلقة، والمتاجر المفتوحة ليس بها مواد مخزنة.

وبدأت الحكومة فى توريد الخضروات إلى المجمعات، حيث تقوم اللجان المحلية بتوزيعها على السكان، خاصة كبار السن. ومن المفيد أن العديد من الأسر قامت بتخزين الإمدادات فى نوفمبر الماضى بعد أن حذرت الحكومة المركزية من احتمال إغلاق الشتاء.

ويبدو أن أسوأ حالات نقص فى المنطقة الوسطى من يانتا، وهى منطقة غنية ومكتظة بالسكان تم إغلاقها محليًا فى ١٧ ديسمبر وأعيد فتحها لفترة وجيزة قبل الإغلاق على مستوى المدينة.

وتم فصل اثنين من كبار المسئولين فى مدينة Yanta، ويشير كريستيان جوبل، الخبير فى الحكومة المحلية الصينية، إلى «فورين بوليسي» إلى أن هذا يتبع نمطًا من قيام الحكومة المركزية بإلقاء القبض على السكان المحليين بسبب الإخفاقات.

وانتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية تفيد بأن المدينة ترسل مرضى، وخاصة الطلاب، إلى مراكز الحجر الصحى المجاورة لاستبعادهم من إحصاء الحالات الرسمى.