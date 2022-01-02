"بسبب الشبورة".. إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي والغربي والإسكندرية الصحراوي

الأحد 02/يناير/2022 - 05:25 ص

اغلقت الادارة العامة للمرور مساء اليوم طريق الاسكندرية الصحراوي، وكذلك الطريق الصحراوي الشرقي والغربي من بني سويف حتي اسيوط وتم التنسيق مع مديرية امن بني سويف والمنيا واسيوط وذلك لسوء الأحوال الجوية و وجود شبورة أدت الي انعدام مستوي الرؤية.

وتهيب الادارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم

وتم نشر الخدمات المرورية اللازمة لرفع اي معوقات بالطريق مع تفعيل خدمة الاغاثة المرورية.

وجاء ذلك الاغلاق بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظات وسقوط الامطار، فأغلقت الادارة الطرق المشار اليها حفاظًا علي امن وسلامة مرتادي الطرق

وفي هذا السياق كثفت الإدارة العامة للمرور ، من جهودها لمواجهة تداعيات الامطار التي سقطت علي القاهرة والجيزة وبعض المحافظات اليوم ، حيث دفعت الادارة بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال او حوادث بالإضافة إلى الدراجات البخارية والاوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق والتنسيق مع إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما قدمت بعض النصائح لقائدي المركبات أثناء القيادة ، حفاظا على سلامة الجميع، أبرزها :

يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة

ترك مسافة كافية بين السيارات وبعضها لا تقل عن 3 أمتار.

التأكد من عمل المساحات بشكل جيد وملئ القربة الخاصة بها، للحفاظ على نظافة الزجاج لضمان رؤية واضحة.

التأكد من الضغط المناسب في الإطارات وضبطه.

تجنب القيادة السرعة على الطريق.

تجنب الضغط على المكابح بشكل مفاجئ أثناء القيادة.

كما تهيب الإدارة بقائدي المركبات عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 ؛ والالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.