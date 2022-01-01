"إيجات" يبدأ 2022 بمبادرة مجتمعية للشرق الأوسط

السبت 01/يناير/2022 - 04:53 م

بدأ معهد إيجات الشرق الأوسط عام 2022 بتدشين مبادرة مجتمعية تماشياً مع الخطوات الجادة التي يتخذها إيجات المغربية على مستوى الشرق الأوسط للارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للطلاب والخريجين، ودوره في التواصل مع العلماء والمفكرين والمبدعين في كافة المجالات.

وبدأ الاجتماع التأسيسي التشاوري للمجلس العلمي لمعهد إيجات الشرق الأوسط بالقاهرة، بحضور نخبة من الأساتذة والشخصيات العامة والدبلوماسية والمهنية بمصر، وشارك من الوطن العربي من دول الكويت والإمارات والبحرين واليمن بنخبة من المشاركين مما لديهم التأثير الإيجابي في تكوين الثقافة والهوية الوطنية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك سعياً لتكوين مجلس استشاري علمي يخدم الطلاب والخريجين وحلقة ربط بين ايجات والمجتمع المصري والعربي والإفريقي.

وعقد اللقاء اللواء الدكتور محسن الفحام أمين عام المجلس العلمي والاداري لإيجات الشرق الأوسط، وبحضور هشام خلف الله الممثل الإقليمي، والدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الإجتماع وعميد كلية العلوم الإنسانية جامعة الازهر سابقاً، والدكتور اللواء عبدالحكيم المهناوي أستاذ الإحصاء ومستشار كلية ناصر للعلوم العسكرية، والدكتور محمد علي إبراهيم أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية ومدير فرع الأكاديمية البحرية ببورسعيد سابقاً، والسفير أشرف عقل مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة مني صبحي نورالدين أستاذ الجغرافيا بجامعة الأزهر، والدكتورة آمنة فزاع مستشار بالاتحاد الإفريقي، والدكتور عبدالكريم الوزان عميد كلية الإعلام الجامعة الإسلامية بمانيسوتا الأمريكية، والمهندس دكتور أحمد عبدالحكيم المستشار بمعهد علوم الفضاء.

وشارك الحضور في الرؤي وبحث العرض التقديمي عن إيجات الشرق الأوسط وتبادل الآراء حول مستقبلها العلمي والمهني في الشرق الأوسط وأفريقيا، والاتفاق على أنه سيتم الإعلان قريباً عن تأسيس المجلس العلمي والمجتمعي لايجات الشرق الأوسط.

واختتم اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير للضيوف الكرام علي تلبيتهم الدعوة وحسن تعاونهم وتبادلوا الصور التذكارية، وأثنى الحضور على حسن التنظيم من إدارة ايجات وطلابها برئاسة الدكتور حسين السريدي رئيس إيجات، والدكتور زكريا فخرالدين المدير التنفيذي، والدكتورة هاجر نجيم المدير العام، مؤكدين على أن مصر والمغرب خلال العام الجديد 2022، ستحقق ما تصبو إليه من أهداف تنموية عظيمة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك محمد السادس ملك المغرب.