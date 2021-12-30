طلب إحاطة بشأن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت

الخميس 30/ديسمبر/2021 - 11:44 ص

تقدم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي ووزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت، لسد فجوة الاستيراد.

وطالب محسب، وزارة التموين أن تسعى لتحقيق نسبة 50% اكتفاء ذاتي من بذور الزيت في خطة قصيرة الأجل، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الزراعة للتوسع في زراعة هذه البذور محليًا، بالإضافة لـ 25% من بذور مستوردة، و25% من زيوت خام مستوردة، وبذلك في حالة حدوث أي زيادة في الأسعار العالمية لن يتأثر سعر المنتج المحلي، مؤكدًا أن غياب التنسيق بين الزراعة والتموين من ضمن أسباب هذه الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح النائب في طلب الإحاطة، أن مصر تستورد أكثر من 87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط، وبالتالي فإن الأسعار تتأثر بصورة كبيرة بالأسعار العالمية، مما يستوجب ضرورة وضع آلية محددة لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل متدرج وفقا لجدول زمني بحيث يكون هناك ثبات في الأسعار بأكبر قدر ممكن.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، بالإضافة لبدء عمل زراعات تعاقدية للمحاصيل الزيتية، وتشجيع القطاع الخاص للعمل في المشروعات الخاصة باستخلاص الزيوت.