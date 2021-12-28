ضبط سائق سرق حقائب سيدة وفر هاربا بالمقطم

الثلاثاء 28/ديسمبر/2021 - 12:43 م

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي سائق سرق حقيبتين من مواطنة بمنطقة المقطم.

وكانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المواطنات - مقيمة بدائرة القسم)، بأنها عقب استقلالها إحدى السيارات لتوصيلها للمنطقة سكنها، وحال نزولها فوجئت بقيام قائدها بالفرار بالسيارة وبداخلها حقيبتان خاصين بها بداخلهما (هاتف محمول - مشغولات فضية - ملابس).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتحديد قائدها وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته أقر بقيامه باستئجار السيارة واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميله "سيىء النية" وأضاف بالتصرف فى المشغولات الفضية، والملابس بالبيع لأشخاص لا يمكنه الإرشاد عنهم، وأضاف بقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بإسلوب "كسر الزجاج" وأقر بقيامه بارتكاب 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كمية من متحصلات نشاطه الإجرامى.

بإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.