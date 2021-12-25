د خالد كمال يكتب: الاحتراق النفسي يقترب منك!

السبت 25/ديسمبر/2021 - 09:28 ص

لاشك أن الإنسان المعاصر في المجتمع المصري بصفة خاصة والمجتمع العالمي بصفة عامة يتعرض لضغوط شديدة بعضها خاص وبعضها مرتبط بالسمات الشخصيه التي تزيد من حساسية الإنسان للتوترات والضغوط الحياتية. مما يعرض هذا الإنسان للإنهاك النفسي والكد والمعاناة الروحية الشديدة وعدم التوافق العقلي، مما يفضي في النهايه إلي اضطرابات نفسيه وعقليه خطيره تنتشر كالنار في الهشيم طبقا للدراسات التي تراقب زياده أعداد مرضى الاكتئاب والوسواس القهري كأمراض نفسيه صريحه أو الأمراض العضويه ذات الاصل النفسي اي الامراض السيكوسوماتيه مثل قرحه المعده والامعاء والضغط وامراض القلب والجهاز الهضمي من صفحه عامه وغيره كل ذلك نتيجة ظاهره نفسيه تسمى “الاحتراق النفسي”، فما هو الاحتراق النفسي وما هي علاماته التي تدق ناقوس الخطر وتشير الى ضرورة تغيير نمط الحياه للانسان فورا وباي طريقه؟ يعرفه علماء النفس مثل " كريستينا ماسلاك " و" سوزان جاكسون " بانه حيله من الاستنزاف الانفعالي والبدني بسبب ما يتعرض له الفرد من ضغوط نتيجه عن ادراك الفرد لشعور مرير بعدم الموائمة بينه وبين ظروفه الاجتماعية والأسرية والنفسيه او شعور الانسان بنقص المساندة من الاخرين وقد اتفق العلماء في المؤتمر الاول عن الاحتراق النفسي بولايه فيلادلفيا الامريكيه عام 1981 على علامات نفسيه معينه تدل على الاحتراق وهي كالتالي:

أولا: الاستنزاف الانفعالي:

حيث يشعر الانسان بالفراغ الداخلي والاجهاد العاطفي في التوقف عن التعبير عن مشاعره حيث لم يعد قادرا على استيعاب مشاعر جديده كالحب والتقبل الاخرين بل يشعر بالارهاق لاقل سبب حتى يصل الى البروده الشديده في كل مشاعره.

ثانيا: تبلد المشاعر:

يبدأ بعد ذلك تجرد الانسان من انسانيته. يشعر بالله باللامبالاه والتحلل من الارتباطات والقناعات المختلفه. وفقدان حماس لاي عمل او علاقه جديده.

ثالثا: نقص الشعور بالانجاز:

وهذا ناتج عن البعدين السابقين حيث يتكون لدى الانسان الشعور بعدم الكفاءه وعدم القدره على المساعده وفقدان اي دافعيه للعمل او مساعده الاخرين.

احذر أن تُعاني من الاحتراق النفسي!

اذا كان لديك صداع مستمر بأنواعه - قرحه معده وامعاء - ارق وفقدان للشهية او زيادتها.

الشعور المفروض بالإحباط - القلق المستمر - سرعه الانفعال - الملل والنسيان.

عدم القدره على التركيز - التشدد – اللامبالاة - عدم الالتزام والبعد عن العمل.

الانسحاب الاجتماعي - التشدد مع الاخرين - اللامبالاة - الصراعات المستمرة مع الاخرين - الانهاك والاعياء والتشاؤم وتدني الكفاية الذاتية.

فان ذلك يُعني ان لديك الاحتراق النفسي وأنك في حاجه شديده الى تغيير وتعديل نمط حياتك لكي تتحرر من أثر هذا الاحتراق النفسي الفظيع.