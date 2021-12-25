أسعار الذهب اليوم السبت 25 ديسمبر 2021

السبت 25/ديسمبر/2021 - 08:51 ص

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت بعد ارتفاعها أمس الجمعة بقيمة جنيهان للجرام، وسجل الذهب عيار 14 نحو 531جنيه للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 680 جنيها للجرام، وجاء سعر الذهب عيار 21 ليسجل 792جنيها للجرام وسعر الذهب عيار 24 إلى 905 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6330 جنيه والأونصة 28150 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس على مستوى الأعيرة المختلفة، 3 جنيهات للجرام بعد ارتفاعه

كما سجل الذهب عيار 14 نحوى529 جنيه للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 677 جنيها للجرام، وجاء سعر الذهب عيار 21 ليسجل 790 جنيها للجرام وسعر الذهب عيار 24 إلى 903جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6320 جنيه والأونصة 28079 جنيه.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1807.10 دولار، وشهدت التعاملات المبكرة في آسيا استمرار ارتفاع الأسهم العالمية بينما تراجع الدولار مع تقلص مخاوف بشأن تأثير أوميكرون وترحيب الأسواق ببيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة

وسجل مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات منافسة تنطوي على مخاطر أكبر مما جعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى غير العملة الأمريكية.