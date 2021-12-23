وزير الدفاع الكويتي: رجال القوات المسلحة "درع الوطن" لمواجهة التحديات

الخميس 23/ديسمبر/2021 - 08:23 م

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح أن رجال القوات المسلحة هم "درع الوطن وسده المنيع" في مواجهة مختلف التحديات واضعين نصب أعينهم دائما حفظ أمن البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم "الخميس" عن وزارة الدفاع ونقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عقب جولة تفقدية قام بها الشيخ حمد جابر العلي لعدد من وحدات الجيش رافقه فيها نائب رئيس الأركان العامة الفريق الركن فهد الناصر وعدد من القيادات العسكرية.

وأثنى وزير الدفاع الكويتي على ما شاهده من جاهزية واستعداد الجنود والتي تعكس حجم الجهود المخلصة والعمل الجاد الذي يبذلونه في سبيل تنمية قدراتهم واستثمار خبراتهم لتحقيق التجانس والانسجام والمرونة في تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليهم.

واطلع وزير الدفاع خلال زيارته على المعرض العسكري الذي يشمل الآليات والمعدات المستخدمة حيث استمع إلى شرح عن طبيعة عملها وما تتميز به من مواصفات فنية وقدرات قتالية.

يذكرأن، أفادت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، بأن المواطنين الذين مضى على تلقيهم اللقاح 9 أشهر، لن يسمح لهم بالسفر إلى خارج الدولة اعتبارًا من الثاني من يناير العام المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

ولفتت الإدارة في تغريدة على حسابها في تويتر، أنه لن يتم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت إلا بعد تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول 48 ساعة من تاريخ المسحة، إلى وقت الرحلة".

كما سيطبق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء مسحة "بي سي آر" بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول، تثبت خلو المسافر من الفيروس.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن توسيع شريحة المستفيدين من الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتشمل الفئة العمرية 16 عامًا فما فوق.

قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع، موضحًا أنه تم تخصيص 18 مركزًا إضافيًا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة التعزيزية بإجمالي 36 مركزًا، وفقًا للموعد المحدد مسبقًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأشار السند، إلى إمكانية الحصول على التطعيم ضد أمراض الشتاء الموسمية (الإنفلونزا - الالتهاب الرئوي البكتيري - نيوموموكال) وذلك للفئة العمرية 6 أشهر فما فوق من خلال 58 مركزًا للرعاية الصحية الأولية وعند تلقي الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.