وظيفة "دليفري" شاغرة براتب 13500 دولار

الثلاثاء 21/ديسمبر/2021 - 11:04 ص

أعلن موقع إعلانات روسي عن وظيفة شاغرة لخدمات التوصيل"دليفري" براتب خيالي يبلغ قرابة 13500 دولار في الشهر ، مؤكداً حاجته لموظف توصيل هدايا وتهنئة لكبار رجال الأعمال والمسؤولين .

و بحسب روسيا اليوم، على المتقدم تلبية أكثر من عشرة شروط مبالغ فيها بشكل كبير ، وهي امتلاك المتقدم لسيارة خاصة فاخرة ورخصة حمل سلاح وامتلاكه بدلات رسمية فاخرة بالإضافة لساعة يد باهظة الثمن.

و يجب على المتقدم أن يكون حاصل على فيزا شنجن مفتوحة وأن يكون قد أخذ لقاح ضد فيروس كورونا المستجد ، وتحديدا Pfizer .

كما يتوجب على المتقدم إتقان 3 لغات وهي الروسية والإنجليزية بشكل أساسي ولغة ثالثة خيارية مثل العربية أو الصينية.