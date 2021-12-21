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الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

وظيفة "دليفري" شاغرة براتب 13500 دولار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلن موقع إعلانات روسي عن  وظيفة شاغرة لخدمات التوصيل"دليفري" براتب خيالي  يبلغ قرابة 13500 دولار في الشهر ، مؤكداً حاجته لموظف توصيل هدايا وتهنئة لكبار رجال الأعمال والمسؤولين .
 و بحسب روسيا اليوم، على المتقدم تلبية أكثر من عشرة شروط مبالغ فيها بشكل كبير ، وهي امتلاك المتقدم لسيارة خاصة فاخرة ورخصة حمل سلاح وامتلاكه بدلات رسمية فاخرة بالإضافة لساعة يد باهظة الثمن.

و يجب على المتقدم أن يكون حاصل على فيزا شنجن مفتوحة وأن يكون قد أخذ لقاح ضد فيروس كورونا المستجد ، وتحديدا Pfizer .
 كما يتوجب على المتقدم إتقان 3 لغات وهي الروسية والإنجليزية بشكل أساسي ولغة ثالثة خيارية مثل العربية أو الصينية.

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