محافظ أسيوط: تنفيذ مشروعات الرصف وتبطين الترع بشكل غير مسبوق خلال 2021

الأحد 19/ديسمبر/2021 - 01:03 م

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة المجالات تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وهو ما يظهر جلياً فيما شهدته المحافظة من انجازات تنموية في مختلف القطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي ، والطرق والكباري ، والاسكان ، وتبطين الترع ، والكهرباء ، والصحة ، والتربية والتعليم ،....) وغيرها فضلاً عن الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تم تقديمها خلال عام 2021 مضيفاً أن محافظة أسيوط قد شهدت تنفيذ وافتتاح ووضع حجر أساس لعدد من المشروعات واستكمال آخرى وتطوير واحلال وتجديد لبعض الآخر خاصة في قطاع الطرق والمحاور والكباري والرصف وتبطين الترع والمصارف بشكل غير مسبوق وفقاً لخطة الحكومة لتطوير هذه القطاعات الهامة وذلك لتحسين النقل والانتقال وتوفير وترشيد الفاقد من المياه وتحسين الري بكافة الطرق الممكنة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن قطاع الطرق والمحاور والكباري قد شهد تطوراً كبيراً خلال العام المنصرم من أهمها إنشاء محور ديروط التنموي العلوي على النيل بمركز ديروط حيث يمتد من طريق الحوطا شرقاً حتى تقاطع الطريق الزراعي الغربي غرباً بطـول 15 كم وعرض 21 مترا بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.7 مليار جنيه بالاضافة إلى إنشاء كوبري منقباد العلوي بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بتكلفة اجمالية تقارب 400 مليون جنيه حيث يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط لاسهامه في القضاء على التكدس والزحام المروري وفك الاختناقات المرورية بهذه المنطقة الحيوية والذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع اغلاق مزلقان السكة الحديد نظراً لكونه يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلاً من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل بإجمالي طول 1600متر وعرض 16.7متر.

وأشار المحافظ، إلى مشروع محور الهضبة الغربية الذي يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة علي الهضبة الغربية علي ارتفاع 180 مترا ويتفادي كافة التقاطعات العرضية كطريق "أسيوط/الغنايم" وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية ويختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة فى مدة زمنية قدرها 15 دقيقة نظراً لإنشاء الطريق مزودجاً بطول 22كم كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر ونفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه لافتاً إلى البدء في إنشاء محور منفلوط العلوي على النيل بتكلفة اجمالية تتعدى 2 مليار جنيه فضلاً عن البدء في إنشاء محور كوبرى "أبوتيج - ساحل سليم" على النيل بتكلفة 275 مليون جنيه والذي يخدم خطط التنمية ويقدم تيسيرات لحركة المواطنين في النقل والانتقال بطول 1500 متر متضمناً كوبرى أعلى النيل بطول 840 متراً وكوبرى أعلى السكة الحديد والطريق الزراعى "القاهرة/ أسوان" بطول 360 متراً بالإضافة للكبارى السطحية على ترعة الفاروقية.

وأضاف اللواء عصام سعد، أنه تم بدء تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي الذي سيكون جزءاً من محور "القاهرة/كيب تاون" حيث يجرى أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الثانية بطول 52 كم في المسافة من ديروط حتى المنيا ليتم تنفيذ المشروع ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12.90 متر وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات اسفلتي لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متر و2 حارة خرساني لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر وانشاء عدد 5 أنفاق لافتاً إلى تقسيم العمل بالمرحلة الثانية من المشروع من المنيا إلي ديروط على 8 شركات لتنفيذ أعمال الأتربة و5 شركات لتنفيذ أعمال الرصف.

وأوضح أن العمل جار ليكون الطريق محوراً حراً للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ويدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.

كما تشهد مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بالمحافظة انجازاً حقيقاً على أرض الواقع فيجري تنفيذ مشروعات بقرى ومراكز وأحياء المحافظة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإجمالي اعتماد مالي قدره 805 ملايين جنيه منها 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021 والتي تشمل أعمال رصف وإنشاءات طرق جديدة وإعادة رصف بطول 250 كم طولي بالإضافة إلى أعمال تنفيذ 37 مشروع رصف بتكلفة 130 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة و275 مليون جنيه بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية.

أما المشروع القومي لتبطين الترع بالمحافظة فيجري تبطين وتأهيل 63 ترعة بمختلف مراكز وقرى المحافظة في المرحلة الأولى بأطوال 285 كيلومترا وبتكلفة تصل إلى 835 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء من تبطين 750 كم طولي من الترع بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه خلال المرحلة الثانية التي تبدأ عام 2022 وتستمر لمدة 3 سنوات وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وتوصيل المياه في نهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية كما يعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع.

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