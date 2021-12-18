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السبت 18 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 18 ديسمبر

نشرة
نشرة
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تنشر البوابة نيوز أهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت

وزير الاتصالات يلتقي كايا كالاس رئيسة وزراء استونيا

 

https://www.albawabhnews.com/4489067

 

شعبة المستوردين" تعرض مشكلة الكيماويات بميناء السخنة على مساعد وزير المالية

https://www.albawabhnews.com/4489115

التموين: إتاحة بيانات العلامات التجارية على موقع الاتحاد الأوروبي

https://www.albawabhnews.com/4489109

خبير اقتصادي: جهود الدولة حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن بـ 98%

https://www.albawabhnews.com/4489079

 

"جامع" تترأس الاجتماع الاول لمجلس إدارة هيئة تنفيذ المشروعات الصناعية و التعدينية

https://www.albawabhnews.com/4489064

 

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت

https://www.albawabhnews.com/4489031

 

 

 

 

 

نشرة أخبار الاقتصاد البوابة نيوز وزير الاتصالا شعبة المستوردين قرار وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع