نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 18 ديسمبر

تنشر البوابة نيوز أهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت
وزير الاتصالات يلتقي كايا كالاس رئيسة وزراء استونيا
https://www.albawabhnews.com/4489067
شعبة المستوردين" تعرض مشكلة الكيماويات بميناء السخنة على مساعد وزير المالية
https://www.albawabhnews.com/4489115
التموين: إتاحة بيانات العلامات التجارية على موقع الاتحاد الأوروبي
https://www.albawabhnews.com/4489109
خبير اقتصادي: جهود الدولة حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن بـ 98%
https://www.albawabhnews.com/4489079
"جامع" تترأس الاجتماع الاول لمجلس إدارة هيئة تنفيذ المشروعات الصناعية و التعدينية
https://www.albawabhnews.com/4489064
استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت
https://www.albawabhnews.com/4489031