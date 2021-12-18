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السبت 18 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت

استقرار أسعار الذهب
استقرار أسعار الذهب
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استقرت  أسعار الذهب في  بداية تعاملات اليوم السبت تعاملات  على مستوى الأعيرة المختلفة، بعد ارتفاعه أمس على إثر تثبيت البنك الفيدرالي سعر الفائدة وتراجع الدولار.

كما  تشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا ملحوظا بين صعود وهبوط على منذ بداية الشهر لجاري ويؤكد التجار أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين

وسجل الذهب عيار 14 نحو 527جنيه للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 677 جنيها للجرام، وجاء سعر الذهب عيار 21 ليسجل 790جنيها للجرام وسعر الذهب عيار 24 إلى 903 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب 6320جنيها، وسجلت الأوقية  28.075جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام معيار 21.

عيار21 عيار18 عيار14 , البوابة نيوز أسعار الذهب