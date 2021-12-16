تعرف على حظك في أبراج اليوم الخميس16ديسمبر 2021

الخميس 16/ديسمبر/2021 - 12:21 ص

تقدم "البوابة نيوز" توقعات الأبراج، اليوم الخميس، الموافق 16 ديسمبر 2021، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

توقعات برج الحمل

تقوم اليوم بعدة تجارب علمية ولكن معظمها سيفشل. تشعر بالغضب والحزن في بداية يومك. لديك رسالة تريد أن توصلها بنفسك لشخص ما. يجب أن تثبت للجميع اليوم أنك شخص مستقل بذاتك وتعتمد على نفسك في أي ظروف صعبة. خطط في نهاية اليوم لقضاء ليلة مريحة وسعيدة.

توقعات برج الثور

ما الذي طرأ مؤخرا على علاقاتك بمن حولك؟ يبدو أن ستدخل في خلاف مع صديق ما. هل هذا الشخص أو الصديق قام بالتعدي عليك؟ هذا الشخص ينافسك دوما ويحاول أن يستولي على منصبك، ولكنك ستواجهه. لم لا تفكر في السفر هذه الفترة؟

توقعات برج الجوزاء

عليك التحقق اليوم من أي أمر يثير القلق داخلك ولا تدعه يتمكن منك. أنت تدرك عيوبك الخاصة والتي ربما قد تكون السبب في تلك المتاعب التي تمر بها علي صعيد حياتك العاطفية. انس الماضي وامنح نفسك الوقت الكافي للتفكير في خططك المستقبلية.

توقعات برج السرطان

تحاول تحقيق التوازن في عملك اليوم.عليك أن تدرك جيدا أن سر سعادتك هو وجودك بجانب الأهل والأصدقاء أطول فترة ممكنة. الشعور بالسعادة والمتعة أمر مهم وخاصة اليوم. الابتسامة تجعل وجهك منيرا وتفتح أبواب الأمل.

توقعات برج الأسد

ستعيش يوما من أجمل أيام حياتك. حالتك النفسية مستقرة جدا وتستطيع التفكير في كل شيء بعقلانية. لديك طاقة إيجابية ولكنك لا تعرف كيف تستغلها. ما رأيك في دعوة صديقك لتناول القهوة معك في منزلك. استغل هذا اللقاء واعرض عليه السفر لمكان ما.

توقعات برج العذراء

أنت مستعد اليوم لأي معركة على الرغم من حبك للسلام ولكن الظروف تدفعك لخوض تلك المعركة. بعد الظهيرة، قد تشعر أنك وحيد في هذا العالم ولذلاك قد تصاب بالاكتئاب. وضعك مع الشريك هذه الفترة ليس على ما يرام، لذا عليك أن تهتم بهذا الأمر.

توقعات برج الميزان

تشعر أن أفكارك أصبحت غير واضحة كالمعتاد. لا تكن محبطا ولا تفقد الأمل في كل شيء. ابدء اليوم أي نشاط أو أي مشروع وستجد أن كل شيء يعود إلى وضعه الطبيعي. احرص على تعديل أي خطوة غير مدروسة في البداية لكي لا يترتيب عليها أزمات لا يمكن التعامل معها.

توقعات برج العقرب

لقد قمت برحلة برية لأشهر معدودة تعلمت منها الكثير سواء في حياتك المهنية أو الشخصية.إذا كنت تنتظر حدوث تغيير ما اليوم ولم تجد أي تغيير حتى الآن، لا تتوتر، فالتغيير قادم في أقرب وقت. ربما تحصل على ترقية اليوم في العمل. احتفل في المساء مع أقرب الأشخاص إليك.

توقعات برج القوس

الحب في طريقه إليك فهل أنت مستعد؟ تظهر عليك اليوم علامات التعب والأرق ولذلك تحتاج إلى وقت للراحة والاسترخاء. فهمك أو تفسيرك لبعض المواقف اليوم قد يكون غير منطقي. لا تجعل رأي أحد الأشخاص يؤثر على وجهة نظرك.

توقعات برج الجدي

إبداعك قد يفوق الحدود اليوم. الهروب من الواقع إلى عالم الخيال قد يجعلك تشعر بالسعادة وقد يكون أمرا مهما في هذا اليوم. التفكير في بعض الأحلام قد يهون عليك مشقة العمل الذي تقوم به اليوم. عبر عن نفسك بكل الطرق المتاحة.

توقعات برج الدلو

الاستقرار والاعتماد على النفس من الأمور المهمة بالنسبة لك هذا اليوم. اتخذ اليوم الخطوات التي تثبت لمن حولك أنك شخص مكافح وصبور. قد يتظاهر البعض بأنه متعاون ولكنه في الحقيقة عنيد ولا يتحرك بسهولة، ربما تتشاجر مع أحدهم حتى تقنعه بوجهة نظرك.

توقعات برج الحوت

لا تكن عدوانيا في تعاملك مع زملاء العمل وتوخ الهدوء والحذر في تصرفاتك، تشعر بالانجذاب الى أحد الأشخاص في العمل وتود التقرب منه. لا تدع الحبيب يشعر أنه في آخر أولوياتك بل اهتم بمشاعره أكثر.