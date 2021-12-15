مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى وزير الحوكمة بكوت ديفوار

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 08:28 م

التقى اليوم الأربعاء، الوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي وEpiphane Zoro Bi Ballo وزير الحوكمة وبناء القدرات ومكافحة الفساد بدولة كوت ديفوار؛ على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وتبادل الخبراء والخبرات التدريبية فى المجالات المرتبطة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية للاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال فى ضوء أن الوزارة منشأه حديثا ويرغب الجانب الكوت ديفواوي فى الاستفاده من إمكانات الأكاديمية لتدريب كوادره.

وفى نهاية اللقاء زار الوفد جناح هيئة الرقابة الإدارية بمقر إقامة المؤتمر بشرم الشيخ واستمع أعضاء الوفد إلى شرح حول أنشطة الهيئة الترويجية للتوعية بمخاطر الفساد وكذا الأنشطة التدريبية المختلفة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.