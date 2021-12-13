اليوم.. . المستشار الثقافي الإيطالي يفتتح المعرض الدولي السابع للفنون التشكيلية

الإثنين 13/ديسمبر/2021 - 10:13 ص

يفتتح المستشار الثقافي الايطالي ديفيد اسكلماني، معرض فن تشكيلي على هامش الدورة السابع لصالون المبدعين.

و يهدف المعرض للتركيز على الوعي بالحركة التشكيلية والمعارض الدولية لدعم الفنانين التشكيلين المصريين والعرب.

ينطلق المعرض في تمام الواحدة بعد ظهر اليوم الاثنين ١٣ ديسمبر ، من المعهد الثقافي الإيطالي بالزمالك، وتستمر فعاليته حتى ٢٣ديسمبر بحضور عدد من عمداء الكليات الفنية ولفيف من المبدعين.

يشارك بالمعرض عدد كبير من الفنانين التشكيليين من بينهم:- "

دحمدي ابو المعاطي

دأسامة السروى (نحت)

أ.نبيل السنباطي، أ. محمد ثابت (نحت)، د.اشرف عبد القادر، د.زكريا القاضي، د.عبير حمدي، د.شيرين البارودي، ا. رانيا رزق، ا.مي عبد العزيز، ا.محمد بوتا (تصوير فوتوغرافي)، ا.رانية يكن، ا.اسماعيل يسري(تصوير فوتوغرافي)، ا.نجلاء فتحي، ا.هند رمضان

كما أن قوميسيرا المعرض هما دكتورة حنان سمير، دكتورة بسمة درويش.