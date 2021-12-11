صفاء تستغيث بالصحة: أعاني مرضا نادرا

السبت 11/ديسمبر/2021 - 07:19 م

رسالة وصلت إلي “صوت الناس” من “صفاء”، وتقول إنها تعاني من مرض نادر منذ عاما، مضيفة أن المرض اسمه “تاكايسو”، ويصيب الشريان الرئسي للمخ والقلب والرئه بالتلف.

وتابعت: المرض ليس له علاج، وأنه بعد مرور عاما تتلقي علاج بيولوجى يعمل على عدم زياده المرض، ولكن تكلفته 24000 شهريا.

واضافت انها ذهبت لتلقي العلاج علي نفقه الدولة، ولكن الطلب قوبل بالرفض، نظرا لأنه خارج البرتوكول، وناشدت الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة بتكويد المرض وعلاجها علي نفقة الدولة.

للتواصل مع الحالة 0109 779 6632