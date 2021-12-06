في يومها الثاني.. مدير تعليم المنوفية يتابع اختبارات الصف الرابع الابتدائي

الإثنين 06/ديسمبر/2021 - 01:18 م

تفقد هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، صباح اليوم عددا من المدارس الابتدائية والاعدادية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية لمتابعة انتظام سير اختبار اليوم الثاني لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي.

ويؤدي اليوم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اختبار مادتي العلوم والمهارات المهنية بواقع حصة دراسية لكل مادة بعد أن تمكن التلاميذ من أداء اختبار مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمس دون أية مشاكل فنية في الأسئلة الامتحانية.

وبدأت جولة المتابعة بتفقد انتظام اليوم الدراسي بمدرسة النور الابتدائية ومدرسة ناصر الابتدائية ومدرسة العهد الجديد الابتدائية والعهد الجديد الإعدادية للبنات، حيث اطمئن على نسب الحضور والغياب بين المعلمين والطلاب.

كما تابع شرحا لأحد الدروس المقررة من داخل الفصول الدراسية كما اطلع على دفاتر تحضير بعض المعلمين ودفتر الغياب اليومي وجدول توزيع الحصص والإشراف اليومي على المعلمين وتقابل مع عدد من المعلمين المتطوعين وقدم لهم الشكر على حسن الأداء داخل الفصول موجها إياهم لاستغلال هذه الفترة العملية المهمة في اكتساب الخبرات والمهارات.

ووجه مدير المديرية إلى ضرورة إعادة توزيع كثافات التلاميذ على الفصول بنسب متكافئة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول حرصا على سلامة الجميع كما تفقد قاعات رياض الأطفال والمكتبات المدرسية وتابع نظافة الأفنية المدرسية ودورات المياه وتأكد من حصول جميع العاملين على لقاح كورونا .

وتوجه مدير المديرية ترافقه ثريا منصور مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية لمتابعة تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة لطلبة الصف السادس الابتدائي على مستوى مدارس إدارة شبين الكوم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بمدرسة الشهيد عبد الرحمن الديب ومدرسة السلام الابتدائية، حيث التقى بمديري المدرستين و الموجهين القائمين على تنفيذ وتنظيم فعاليات المسابقة وأشاد بروح التعاون وظهور الفرق المتسابقة بروح الفريق الواحد .

وأشاد عنتر، بمستوى النظافة والإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدرستين مؤكدا على انتظام اليوم الدراسي بجميع المدارس الابتدائية بعد انتهاء تلاميذ الصف الرابع من الاختبارات اليومية التي تنتهي يوم التاسع من ديسمبر الجاري وفقا للجدول الزمني.

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