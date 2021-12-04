بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

السبت 04/ديسمبر/2021 - 02:34 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد نادي ولفرهامبتون في الأسبوع 15 للدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل ليفربول بقيادة محمد صلاح المركز الثالث في الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر تشيلسي.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لنادي ليفربول في مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون لمواصلة العروض القوية وغزارة تسجيل الأهداف حيث نجح الريدز في تسجيل 43 هدف في 14 جوله ويتصدر الأندية الأكثر تهديفا حتى الآن في البريميرليج.

كما يسعى ليفربول لإقتناص الثلاث نقاط بالفوز على ولفرهامبتون اليوم من أجل مطاردة فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد على صدارة الترتيب، وفي السياق ذاته يسعى النجم المصري محمد صلاح لمواصلة الإبتعاد بصدارة الهدافين حيث أحرز حتى الآن 13 هدف في موسم خرافي للفرعون المصري.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي