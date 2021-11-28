ريال مدريد بالقوة الضاربة في مواجهة أشبيلية

الأحد 28/نوفمبر/2021 - 09:20 م

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الذي يخوض به مواجهة نظيره إشبيلية، اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة لقاءات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وسيخوض الفريق الملكي المباراة بالقوة الضاربة، بينما يقود هجومه الثلاثي كريم بنزيما وماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي – دافيبد ألابا – إيدير ميليتاو – داني كارفاخال - كاسيميرو

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – ماركو أسينسيو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كريم بنزيما.

بينما جاء تشكيل إشبيلية كالتالي: ياسين بونو - مونتيل - كوندي - كارلوس - أكونيا - فيرناندو - جوردان - راكيتيتش - أوكامبوس - بابو جوميز - رافا مير.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ30 نقطة، بينما يحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 28 نقطة.